お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が7日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。衆院選（8日投開票）の期日前投票を訪れた妻が驚いた光景について語った。土屋は「昨日うちのかみさんが期日前行ったら、区役所行列で。『45分待ちだった』って言ってて」と投票所が大混雑だったと報告。「大雪の予報が出たっていうのもあるし、やっぱり今回は選挙券が届くのが木曜日とかになっ