アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』の第1話あらすじ＆先行場面カットが公開された。2月1日より放送がスタートする。【画像】変身前のプリキュアたち！『たんプリ』第1話の場面カット＆キャラ設定画第1話「誕生！名探偵プリキュア！」は、14歳の誕生日をむかえ、母と家に帰ってきた明智あんなは、自分の部屋にペンダントが置かれていること