J1昨季王者の鹿島は12日、来月から6月までの特別大会「百年構想リーグ」に向け、茨城県神栖市で新体制発表会見を行った。クラブを代表して中田浩二フットボールダイレクター（FD）が登壇し「（秋春制移行期間を）1・5年で考えるのではなく、まずは百年構想リーグのタイトルを獲ることだけを考えてやっていく。連覇はアントラーズしかできないので連覇したい」と宣言。チームは既に7日から鹿嶋市内のクラブハウスで全体練習を行