中日・井上一樹監督（５４）が１２日、名古屋市内で前監督の立浪和義氏（５６）とトークショーを行い、２６年の戦いについて「手応えはある」と言い切った。若手の成長など戦力的な要素に加え、新設のホームランウイングもプラスに計算。「怖い打線になってくれると思う。劇的に変わるかも」と前向きに捉えた。根拠のある自信だ。左中間と右中間が６メートル短縮され、フェンスは１・２メートル低くなる新本拠地。２５年に改修