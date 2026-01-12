毎日のインナーだからこそ、妥協したくないのがショーツ選び。セシールの「ステディフィット®ショーツ」は、女性の声から生まれ、発売10周年を迎えたロングセラーシリーズです。動いても快適なはき心地を追求し続け、累計29万枚以上を販売。今回登場した新タイプは、よりシンプルで大人の日常に寄り添うデザインに。はくだけで安心感に包まれる、進化した快適さを体感してみてください&#