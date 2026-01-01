いい条件なのに結婚できない人の特徴は何か。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「婚活において、自分磨きはほぼ無意味で、最重要なのは『若さ』である。『いつか王子様が』と夢見て自分磨きをしていても結婚にはつながらない上に、市場価値がどんどん下がるだけだ」という――。※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／So