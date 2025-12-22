今年4月、「週刊文春」で俳優・田中圭（41）との不倫疑惑を報じられて以降、レギュラー番組やCMを全て降板した女優・永野芽郁（26）。実質的な活動休止に追い込まれていた彼女だが、12月2日、ネットフリックス映画『僕の狂ったフェミ彼女』（2026年中に配信予定）の主演を務めることが発表された。芸能関係者が語る。【写真】ロングヘアをバッサリ切ったベリーショート姿の永野。元マネージャー男性と“プラダのおそろコーデ”