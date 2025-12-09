2024年7月から休業していた鹿児島中央駅近くの温泉施設「みょうばんの湯」。長く地域に愛されてきた名湯が装いを新たに再び帰ってきます。いよいよ15日にリニューアルオープンします。一足早く取材しました。（記者）「あ～気持ちいい……。とろっとした肌触りのお湯ですね」15日にリニューアルオープンする「みょうばんの湯」。鹿児島中央駅から歩いて5分。静かに湯けむりが立ち上ります。昭