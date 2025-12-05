11月の世界ユース選手権卓球の世界ユース選手権が11月23〜30日にルーマニアのクルジュ・ナポカで行われた。中国は6種目で金メダルを獲得したが、日本はエース級不在で3種目を制覇。中国メディアでは嘆きが漏れている。U15とU19の選手が参加した世界ユース選手権。中国は6種目で金メダルと日本の3種目を上回ったが、中国メディアの卓球ネットは危機感を露わにしている。日本は男子の松島輝空、女子の張本美和とU19の出場資格