「簡単なのに差がつく」コーディネートの手立て黒と同等に使える幅が広く、コーディネートにおいて黒に似た役割も果たす。そして黒よりも穏やかな雰囲気をかもせるブラウン。とはいえ合わせる服はたいてい黒だから。ベーシックな2色でシンプル以上にさまになる、組み合わせの成功例を実例でお届け。正統派なダークカラーどうしを軽快に黒スカートを軽やかに素材にシフトすることで、クラシックな暗色でも軽やか。力を抜いた着方も