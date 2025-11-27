「子どもらのぷっくりシール界隈に伝わるといいのですが…」と、「シール帳」「シール交換」が人気のため、小学生女子が危険に陥るかもしれない状況に、警鐘を鳴らしたXでの投稿が話題に。【写真】使用する「レジン」には、こんな注意書きが……その危険とは、「レジン」を使って、ぷっくりと立体的なシールを自作すること。歯医者での治療に影響する可能性があるとのことで、歯科医師にも取材しました。今回、投稿したのは天然石