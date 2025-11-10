「ミズノ（MIZUNO）」が、大阪・関西万博公式ライセンスシューズ「THE MIZUNO ENERZY OSAKA EXPO2025」の新色「ブラック」を2025足限定で発売する。11月13日13時にミズノ公式オンラインストアで予約受付を開始し、2026年2月下旬から順次発送を予定している。 【画像をもっと見る】 新色は「ありがとう、大阪・関西万博！」をテーマに製作。THE MIZUNO ENERZY OSAKA EXPO2025は高反発素材「THE MIZUNO ENERZY」をベースに、ミッ