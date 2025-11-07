記者会見するメキシコのシェインバウム大統領＝3日、メキシコ市（ロイター＝共同）【ベレン共同】メキシコのシェインバウム大統領が路上で男に抱きつかれる痴漢被害に遭い、5日に検察に告訴すると明らかにした。シェインバウム氏は4日に首都メキシコ市内を徒歩で移動中、男に無理やり体を触られキスを迫られた。男は酒に酔っていたとみられ、その後拘束された。男は同日に他の女性にも嫌がらせをしていたとされる。シェイン