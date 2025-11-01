10月19日にフランスのパリにあるルーブル美術館で起きた強盗事件は世界的話題になった。犯行時間はわずか8分ほどで、8800万ユーロ（約156億円）相当の宝石など8点が盗み去られた。『Le Parisien』などによれば、現地水曜に行われたフランスのサッカー1部リーグ、パリFC対リヨン戦において、事件の容疑者が当局に逮捕されたという。試合はパリFCの本拠地スタッド・ジャン＝ブーアンで行われたが、容疑者ら4人がスタジアムに向かう行