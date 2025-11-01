現代人のストレスにはスマホが大きくかかわっている。スマホに触らなければストレスは減るというのはよく言われることだ。一方で、スマホは日常に欠かせない便利ツールであるのも事実。そこで、『瞬間ストレスリセット――科学的に「脳がラクになる」75の方法』（ジェニファー・L・タイツ著、久山葉子訳）を紹介したい。本書では、ストレスを抱えやすい人のために、スマホを活用したストレスリセット法を含めた「科学的に実証され