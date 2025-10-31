◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）ソフトバンク・周東佑京内野手（２９）がスポーツ報知に日本一の独占手記を寄せた。第２戦で、日本シリーズ新記録となる１試合５安打。選手会長２年目の今季は度重なるけがを乗り越え、先頭でチームを引っ張った。９月には背中を痛め、リーグ優勝後に離脱。骨折していたことを打ち明け、ポストシーズンでの奇跡の復活の舞台裏をつ