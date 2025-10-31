美容ブランド『ReFa（リファ）』から、髪と心を満たす特別なコームセット「ReFa MARQUISE LUXE COLLECTION（リファマーキスリュクスコレクション）」が登場します。型鍛造アルミニウムによる精緻な造形美とやさしい使い心地を兼ね備えた4本セットは、まるでジュエリーのような輝きを放つ逸品。2025年11月15日（土）、ReFa GINZAにて限定発売されます。 「ReFa限定」美しく、心地よく、ととのうコーム