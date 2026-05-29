この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「youlog」が「【UNIQLO感謝祭】｜元UNIQLOスタッフ1歳児ママの1週間コーデ｜30代主婦のvlog ｜ Daily life vlog」を公開した。元UNIQLOスタッフである1歳児のママが、ユニクロのアイテムを活用した初夏の1週間コーディネートと、穏やかな日常の様子を披露している。



月曜日は、「毎年購入している」とお気に入りの「クルーネックT」に「ジャージーバレルレッグパンツ」を合わせたスタイル。「白Tには地味になりすぎないようにブラウンのパンツを合わせました」とコーディネートのポイントを明かし、息子のお昼寝中にはコーヒーブレイクを楽しむ姿を見せている。火曜日は「オックスフォードシャツ」を着用し、「丈感も刺繍も可愛くてお気に入り」と語り、初夏に活躍するアイテムとして紹介している。



水曜日には、「ニットならではの程良い厚みがあって着心地の良いニットポロシャツ」をチョイス。「洗濯機で簡単に洗えるのも子育て中には嬉しい」と評価し、自宅で友人と特製のパスタランチを楽しむ様子も収められている。木曜日は「イージーユーティリティパンツ」を選び、「本当に動きやすくてオススメ」と紹介。床に座ってのブロック遊びにもぴったりな服装となっている。



金曜日には「汚れが気にならないベージュパンツとブラックT」の組み合わせで、「動きやすさ第一です」と、育児中のリアルな視点を交えてアイテムを活用している。また、「同じクルーネックTとジャージーバレルレッグパンツでもカラーが豊富なので着回しできる」とユニクロならではの魅力も伝えている。週末もシャツやリブヘンリーネックTを活用したモノトーンコーデなどを披露し、家族でドライブへ出かける様子が描かれている。



元UNIQLOスタッフならではの着回し力と、子育て中の主婦に寄り添った実用的なコーディネート術が詰まった本動画。毎日の服選びや、新シーズンの買い物の参考にしてみてはいかがだろうか。