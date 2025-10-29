ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「6時間も秘書を怒鳴りつけ…」高市首相を悩ませるのは夫・山本氏の… 高市早苗 山本拓 政治家 ゴシップ 自民党 デイリー新潮 「6時間も秘書を怒鳴りつけ…」高市首相を悩ませるのは夫・山本氏の存在？ 2025年10月29日 11時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相は夫の言動に悩むことになりそうだと、週刊新潮が報じた 夫は高市事務所のスタッフではないが、秘書らに「わが物顔」で振る舞うそう 昨年、高市事務所で秘書らを6時間怒鳴り続ける事件があったと自民党関係者 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 永作博美「めちゃくちゃ勉強してきたんだろうな」高市首相誕生への600字超ポストが「涙が出そう」SNSで大反響 2025年10月28日 19時10分 大谷翔平 自宅でも結婚指輪、野菜の切り方まで褒め…真美子さんの知人が明かす「愛妻家ぶり」 2025年10月28日 16時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分