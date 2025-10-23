経済安全保障担当相に抜てきされた小野田紀美氏が２３日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、任命式での服装について明かした。小野田氏は２１日に行われた任命式にシルバーのドレスで出席し、新閣僚との記念撮影に臨んだ。一夜明けた２２日に「任命式時の私の服が片山大臣が以前お召しになっていたものと同じでは？譲っていただいた？と聞かれるのですが、昨日着ていた服は以前着ていたこれと同じで自前のものです」と