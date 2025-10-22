エアバッグにも使われるナイロン基布やシートベルト、シート本革など、クルマの製造工程において発生するリサイクルやリユースが難しい廃材の利活用は自動車業界全体の課題。これまで使い道がなく廃棄処分されていたこれらに新たな命を吹き込み、自動車用素材ならではのタフネスさを発揮できるアウトドアギアやステーショナリーとして再生・商品化する取り組みが、TOYOTA UPCYCLEプロジェクト。