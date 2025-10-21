米EVテスラのイーロン・マスクCEO＝9月、米アリゾナ州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米議決権行使助言会社グラスルイスは20日、米電気自動車（EV）大手テスラが提案したイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）への最大1兆ドル（約150兆円）規模の報酬案について、株主に反対を推奨した。ロイター通信が伝えた。報酬案を巡っては、テスラが11月6日に開く株主総会で承認を求める方針。グラスルイスに先立ち、米議決権行