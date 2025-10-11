観光シーズンのドライブデートにつきものの渋滞。運悪く巻き込まれてしまったとき、車内の雰囲気を悪くしないためにはどうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性118名に聞いたアンケートを参考に「ドライブデートで大渋滞！気まずいムードを打ち消す行動」をご紹介します。【１】「疲れたでしょ」と停車中にハンドマッサージをしてあげる「癒しとしての意味があるかわかんないけど、ほかに何もできないの