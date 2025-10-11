岐阜県土岐市で10日、路線バスが信号待ちの車に追突する玉突き事故があり、乗客を含む3人がケガをしました。警察によりますと、10日午後8時40分ごろ、土岐市土岐津町土岐口の交差点で、信号待ちをしていた普通乗用車に、イオンモール土岐発土岐市駅前行きの東鉄バスが追突し、あわせて3台が絡む玉突き事故となりました。事故当時、バスには19人の乗客が乗っていましたが、54歳の女性が首の痛みを訴え病院に運ばれたほ