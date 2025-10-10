120年以上の歴史を誇る「資生堂パーラー」の代表菓子「花椿ビスケット」から、この秋、上品でやわらかな印象の限定缶が登場します。クラシックアイボリーを纏った特別デザインは、ひと目で心ときめく可憐さ。職人の技と伝統が息づく優しい味わいは、世代を超えて愛され続けています。数量限定での発売なので、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです♡ クラシックアイボリーが映す上品