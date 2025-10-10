資生堂パーラーの「花椿ビスケット」♡上品な数量限定クラシックアイボリー缶登場

120年以上の歴史を誇る「資生堂パーラー」の代表菓子「花椿ビスケット」から、この秋、上品でやわらかな印象の限定缶が登場します。クラシックアイボリーを纏った特別デザインは、ひと目で心ときめく可憐さ。職人の技と伝統が息づく優しい味わいは、世代を超えて愛され続けています。数量限定での発売なので、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです♡

クラシックアイボリーが映す上品な世界



花椿ビスケット24枚入限定缶 クラシックアイボリー

「花椿ビスケット24枚入限定缶 クラシックアイボリー」は、長く愛されてきた定番の味に、新たな美しさを加えた数量限定デザイン。デザイナーは、故・仲條正義氏と親交のあった服部一成氏。

クラシックアイボリーのやわらかい色合いが、口に広がるやさしい甘さと重なります。側面のピンクの「BISCUIT HANATSUBAKI」タイポグラフィが、伝統の中に遊び心を添えています。

伝統の味を、贈り物にも自分時間にも



花椿ビスケット24枚入限定缶 クラシックアイボリー

母の手作りおやつのような素朴な美味しさが人気の「花椿ビスケット」。昭和初期から変わらぬ製法で焼き上げられた香ばしい一枚は、コーヒーや紅茶との相性も抜群です。

価格は2,160円（税込）で、全国の百貨店やオンラインショップにて2025年11月1日（土）より数量限定発売。

クラシックな装いの限定缶は、インテリアとして飾っても絵になる美しさです。

贈る人も贈られる人も笑顔に♡



やさしい甘さと上質なデザインが調和した「花椿ビスケット限定缶 クラシックアイボリー」は、手に取るだけで心が和む特別なひと品。

長い年月を経ても変わらないおいしさに、季節限定のときめきを添えて、大切な人の笑顔を引き出してくれます。♡

資生堂パーラーが贈る、伝統と革新が融合した味わいを、あなたのティータイムにも取り入れてみませんか？