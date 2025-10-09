ここのところ、住宅ローンの金利がじわじわと上昇傾向にあります。バブル崩壊以降、20年以上にわたって低金利時代が続いただけに、「金利が実際に上昇するなんて想像していなかった」「変動金利で住宅ローンを組んでいるから、今後の返済額がどうなっていくか不安……」と思っている人も多いことでしょう。そこで今回は、さらに住宅ローン金利が上昇していくと、毎月の返済額にどのように影響するのか、その仕組みをわかりやすく解