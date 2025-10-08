YouTube動画「10月からコカ・コーラが1本200円に値上げへ。自販機が街から激減している苦しい現状について解説します。」で、脱・税理士の菅原氏がコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの巨額赤字に切り込んだ。冒頭で示されたのは、上半期で最終損益-659億円、通期見込みも-485億円という冷や汗ものの数字だ。それでも企業側は「絶好調」と強気。数字と説明のギャップをどう読むかがテӦ