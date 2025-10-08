日産は2025年10月8日、新型リーフの国内仕様「B7グレード」を発表した。B7グレードは78kWhのバッテリー容量で、一充電走行距離が最大702km。ラインアップは下記のとおりだ。 ・B7 Xグレード：518万8700円 ・B7 Gグレード：599万9400円 CEV補助金に関しては申請中とのことだが、アリアと同様であれば最大89万円となり、B7 Xグレードなら実質約431万円となる。航続距離702kmのEVが