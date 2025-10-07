きのう夜、群馬県沼田市のスーパーにクマが現れ、客の男性2人を襲いました。【写真を見る】群馬・沼田市のスーパーにクマ侵入 写真公開70代男性客など2人が襲われけが 命に別状なしスーパーの中を歩く1頭のクマ。防犯カメラがとらえた画像で、体長1.4メートルほどの成獣とみられています。警察や消防によりますと、きのう午後7時半すぎ、沼田市のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」から「クマが店内に侵入して、客に覆