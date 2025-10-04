自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。１回目投票は高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）が１位通過し、小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）で続いた。大方の予想を覆し、高市氏が１位通過で小泉氏との決選投票に進んだ。事前予測では、小泉氏が議員票で優勢に立っており、議員票の比率が高くなる決選投票でも有利と目されているが、１回目投票で高市氏が党員票、総票で大きくリードしたことで