27日から28日にかけて四川省徳陽市内で開催された「2025三星堆フォーラム」では、三星堆遺跡での最近の研究成果が披露された。「新たな発見」があった一方、「新たな謎」にも直面している状態という。中国メディアの封面新聞が伝えた。三星堆遺跡があるのは徳陽市広漢県内で、現地では紀元前2800年ごろ−紀元前1100年ごろまでの間に大規模な建築群などが存在したことが分かっている。都市あるいは都市に似た社会構造を持っていた可