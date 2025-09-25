備蓄米が放出されて一気に下がったコメの平均価格ですが、新米が出回るようになって徐々に価格が上がっています。その一方で、今、店頭で異例の事態が起きていました。■コメの価格に“逆転現象” 販売店「10月から値上げ」千葉県柏市にあるスーパー。記者「千葉県産の新米、5キロで4298円です」そもそも去年より1000円ほど高く販売しているそうですが、新米は4400円から4600円ほど。そんななか、店頭で起きているのが“価格