アジア株まちまち、材料難で方向感に欠けるアリババ続伸、AI機能開発でエヌビディアと提携 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 26520.04（+1.39+0.01%） 中国上海総合指数 3850.15（-3.49-0.09%） 台湾加権指数 26226.33（+29.60+0.11%） 韓国総合株価指数 3472.19（+0.05+0.00%） 豪ＡＳＸ２００指数 8779.70（+15.24+0.17%） アジア株高安まちまち、材料難で方向感に欠ける。