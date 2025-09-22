À¤³¦Î¦¾å¤¬ÊÄËëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬21Æü¡¢9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò½ª¤¨Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£TBS¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡ÖÊÔ½¸¿À¤Ã¤Æ¤Æ¿è¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£21ÆüÌë¡¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤¬¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¿¥ÅÄÍµÆó¤Î¡ÖAll my treasures¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Î®¤ì¤ë¡£ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¾¯