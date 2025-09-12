ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 中国の人気俳優・アラン・ユーさんが転落死、37歳 悲しみ広がる 訃報・おくやみ 女優・俳優 中国 海外・国際ニュース デイリースポーツ 中国の人気俳優・アラン・ユーさんが転落死、37歳 悲しみ広がる 2025年9月12日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 中国俳優のアラン・ユーさんが37歳で死去したと発表された 所属事務所が「11日に転落事故でこの世を去った」とファンへ報告 現地のSNSのフォロワー数が2600万人に達するほどの人気俳優だった 記事を読む おすすめ記事 近所のおじいちゃんに可愛がってもらっていた16歳の老犬→亡くなってしまい…涙腺崩壊する『別れの光景』が267万再生「心に深く残る」と反響 2025年9月12日 11時50分 中国への無知が怖い―豪専門家 2025年9月6日 11時0分 BTS・JUNG KOOK、止まらぬラブコール！中国トップ俳優兼歌手も「特別ゲストに呼びたい」 2025年9月10日 10時59分 米政治家が月面の星条旗を中国に抜き取られることを懸念＝中国ネット「本当にあるの？」 2025年9月7日 20時0分 李大統領、韓国人拘禁に「大きな責任感じる…深く慰労の言葉伝える」 2025年9月9日 16時20分