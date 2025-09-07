「オリックス３−２日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）日本ハムが激痛の逆転負けで同一カード３連敗を喫してしまった。ソフトバンクも敗れたため、ゲーム差は４のままとなったが、ソフトバンクの優勝マジックは１５に減った。試合後、新庄監督は「オリックスさんが粘り強かった。岸田監督が太田君に代えて西野君出して、（決勝適時打の）西野くんも良く結果出したし」と相手を称え、「この時期は何を言おうが勝たないこと