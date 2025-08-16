ドジャース佐々木朗希投手（２３）が復帰に向けて歩みを進めている。５月から右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト入りしている剛腕は、３度のライブＢＰを経て１４日（日本時間１５日）に３Ａで復帰登板。結果は３回途中までで６安打３失点と満足いくものではなかった。チームは８月に入って５勝７敗と苦戦し、首位からも陥落。苦しい状態とあって一夜明けた１５日（同１６日）には米メディアから佐々木に関する悲観的