ヴィンテージライクなフラワープリントがトレンドの今シーズン。取り入れてみたいけれど、可愛すぎる気も……？ そんな人にぴったりの商品を【しまむら】で発見しました。絶妙な小花柄に惹かれるトップスや、シックな色合いで派手見えしすぎないパンツなど、大人が着やすい「花柄アイテム」をご紹介します。 絶妙なデザインで大人も着やすい花柄トップス 【しまむら】「コバナガラハンT」\1,089（税込）