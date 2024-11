FacebookやInstagramを運営しているMetaが、パーソナライズ度が低い代わりに数秒間スキップできない広告をEUで展開することを発表しました。Facebook and Instagram to Offer Subscription for No Ads in Europe | Metahttps://about.fb.com/news/2024/11/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-europe/Metaの発表によると、間もなくEUでFacebookとInstagramの広告なしサブスクリプション料金を40%引き下げ