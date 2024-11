FacebookやInstagramを運営しているMetaが、パーソナライズ度が低い代わりに数秒間スキップできない広告をEUで展開することを発表しました。Facebook and Instagram to Offer Subscription for No Ads in Europe | Metahttps://about.fb.com/news/2024/11/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-europe/

“Ad Break” ie. unskippable ads now on Instagram

byu/notthatogwiththename inInstagram

Metaの発表によると、間もなくEUでFacebookとInstagramの広告なしサブスクリプション料金を40%引き下げるとのこと。具体的には、月額サブスクリプションの料金がウェブ版は9.99ユーロ(約1640円)から5.99ユーロ(約980円)へ、iOSおよびAndroid版では12.99ユーロ(約2130円)から7.99ユーロ(約1310円)へと引き下げられます。そして、サブスクリプションプランに加入せずに無料で使い続けるユーザーには、パーソナライズ度の低い広告が表示されるようになります。Metaは、EUの一般データ保護規則(GDPR)とデジタル市場法(DMA)に対応するために、2023年に広告なしの有料サブスクリプションプランと、無料のパーソナライズ広告を導入しましたが、当局からはさらなる取り組みを求められているとのこと。今回のパーソナライズ度の低減はこれを受けた対応ですが、使用する個人データが大幅に削減されることにより広告の関連性が低下するため、広告のパフォーマンスが低下することは避けられません。そこで、Metaは「データ使用量が少ない環境で、広告主がより幅広い視聴者とつながることができるよう、広告ブレーク(Ad break)も導入します。つまり、パーソナライズ度の低い広告エクスペリエンスで表示される広告の一部は、数秒間スキップできなくなります」と述べて、スキップ不可広告を導入することを明かしました。このAd breakは、Metaが2024年6月ごろからテストを行ってきたもの。InstagramでこのAd breakを見たと、掲示板型ソーシャルニュースサイト・Redditに投稿した人によると、Ad breakボタンの横にある情報アイコンをタップすると「現在Ad breakを表示中です。Ad breakはInstagramの新しい広告です。閲覧を続ける前に広告を見る必要がある場合もあります」というような案内が表示されたとのことです。Metaは「当社は、人々や企業にとって価値の低い広告体験を提供しなければならない立場に置かれていますが、ヨーロッパの人々や企業にとって最善の結果となる、パーソナライズされた優れた体験も引き続き提供していきます」と述べました。