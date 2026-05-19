monday.com、AI に本格シフト：ワークマネジメントプラットフォームから AI ワークプラットフォームへ

monday.com株式会社

東京 - 2026年5月19日 - monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)（以下「monday.com」）はこの度、これまでの歩みの中で最も意義深い進化を遂げたことを発表しました。これからの monday.com は、同社のミッションを新たな高みへと引き上げる「AI ワークプラットフォーム」となり、あらゆるビジネスシーンでチームや部門を横断した業務推進を支援します。

このプラットフォームの核となるのは、monday.com にネイティブ搭載された AI エージェントです。技術的な専門知識は不要で、チームメンバーであれば誰でも設定・導入・運用管理まで直感的に行えます。monday.com では、AI の真の力はエージェントと人の協働によってはじめて発揮されると考えています。この協力関係こそが、組織全体で AI を実用的な価値へと変える鍵となります。こうした理由から、monday エージェントはすべての部門・ワークフロー・優先課題のリアルタイムデータを参照しながら、信頼性の高い既存の権限・管理体制の中で、業務の立案や実行をサポートします。monday.com のエージェントを活用すれば、キャンペーンの起案やリードの選別、サポートチケットへの対応、入社手続き、購買依頼の処理などの業務を、人間のチェックを受けながら24時間体制で自動化することが可能です。

「急変する世界で実際のビジネスを運営するお客様には、その現実に即したプラットフォームが必要です」と、monday.com の共同創設者兼共同 CEO、ロイ・マンは述べています。「その思いを形にしたのが今の monday.com です。ここでは人間と AI エージェントがパートナーとして、共に業務に取り組んでいます。重要なのはプラットフォーム自体の性能ではなく、それによって人が何を実現できるか。これこそが真の尺度です。最適なツールを手にした瞬間、その人が達成できることの限界は広がり、仕事におけるアイデンティティそのものが進化し始めます。私たちが耳にしているお客様の反応が、まさにそれを物語っています。」

AIへの投資と、実際に得られる効果の乖離――これが、現在の企業が直面する最も切実な課題のひとつです。企業(https://www.deloitte.com/ce/en/issues/generative-ai/state-of-ai-in-enterprise.html)における AI の普及率は50%向上していますが、プロジェクトの40%以上を実用化にまで繋げられた企業は全体の4分の1、AI によって深いビジネス変革を達成しているのは34%にとどまっています。monday.com は、既存のワークフローそのものに AI を埋め込むことでこの溝を埋め、単なる試行錯誤で終わらせない、確かな成果への最短ルートを提示します。

「当社史上最大の変革となる今回、私たちはこの新たなビジョンの実現に全力を尽くす決意です」と、monday.com 共同創設者兼共同 CEO のエラン・ジンマンは述べています。「monday.com を利用する25万社ものお客様に対して私たちが提供すべきものは、単なる AI 機能の追加ではありません。次の時代を切り拓くためのプラットフォームを届けること。その使命を形にしたのが今回リリースするものです。」

今回のリリースにより、monday.com の AI エコシステムも拡大します。Anthropic の Claude、Microsoft 365 Copilot、OpenAI の ChatGPT といった主要 AI プラットフォームとワンクリックで接続可能になり、好みの AI を既存のワークフローへ柔軟に取り入れられるようになります。このほか、monday の AI プラットフォームゲートウェイによる複数 LLM の活用や、monday vibe に搭載された AI を活用した開発ツール、そして Sidekick とエージェントが統合されたモバイルアプリの刷新など、場所を選ばず業務の指揮・実行を可能にする機能が拡充されました。

SaaS の次なるフェーズを制するのは、あらゆる業種・あらゆるチームにおいて、AI を大規模かつ確実に成果へ結びつけられる企業です。monday.com はまさにその実現にすべてを賭けており、プラットフォームも組織もその確信を核に根本から作り直しました。

monday.com の AI 製品について詳しくはこちら(https://monday.com/lang/ja)をご覧ください。



monday.com について：

monday.com は、業務の管理や調整を支援するだけでなく、ユーザーに代わって業務を遂行するAIワークプラットフォームです。世界中で25万社以上のお客様が monday.com を利用し、人、ワークフロー、AIエージェントをひとつの柔軟なプラットフォームに統合しています。当社は、AIが人間を補助するだけでなく、自律的に業務を遂行できる環境を提供しています。ワークマネジメントから CRM、サービス、開発まで、monday.com製品は共通のAIレイヤーを基盤としています。タスクの自動化やワークフローの最適化により、より少ない労力で飛躍的に多くの成果を生み出せるよう支援いたしています。

詳しくは、monday.com/lang/ja(http://monday.com/lang/ja) をご覧ください。

LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mondaydotcom/mycompany/)、X（旧Twitter）(https://x.com/mondaydotcomjpn)、Instagram(https://www.instagram.com/mondaydotcom/)、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCA9UvBiKHly15rN8u_Km3BQ)、TikTok(https://www.tiktok.com/@mondayinsights)、Facebook(https://www.facebook.com/mondaydotcom) で monday.com の最新情報をご覧ください。また、monday.com についての詳細は、プレスルーム(https://monday.com/p/news/press-kit/)をご覧ください。