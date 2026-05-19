【オンライン／2026年5月21日（木）19:00】「既存患者を無理なくオンラインへ：スタッフの負担なく診療導線を“単発→継続”に変える設計を公開」無料オンラインセミナー開催

株式会社Wrusty2026年5月21日無料オンラインセミナー開催

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の "成果に責任を持つ" オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）と、埼玉県所沢市にて365日の外来診療・オンライン診療や13拠点の在宅医療を展開するわかさクリニックを運営する医療法人元気会（埼玉県所沢市、理事長：間嶋崇）は、全国の開業医・開業予定医の皆様を対象に、無料オンラインセミナー「～広告に頼らない～既存患者の継続で"収益が安定する"医院の作り方」を2026年5月21日に開催いたします。

本セミナーでは、わかさクリニックにおける「march」の導入実例をベースに、スタッフの負担なく診療導線を"単発→継続"に変えることができた設計を、わかさクリニック 事業戦略室 川上氏を交えて解説します。

スタッフの負担なく診療導線を“単発→継続”に変える設計

スタッフの負担なく診療導線を“単発→継続”に変える設計

オンライン診療を導入する医療機関は年々増加していますが、「導入したものの思うように成果が出ない」「初診で終わってしまい、継続につながらない」といった声は少なくありません。

その多くは、ツール選定や集患の問題ではなく、オンライン診療の"設計"そのものに原因があります。

本セミナーでは、月間のオンライン診察件数を導入前の5倍にまで引き上げた「わかさクリニック」の事例を公開。実際に現場で設計・運用を行ったわかさクリニックの川上聡氏が登壇し、中断を減らす診療後のフォロー設計や、現場スタッフが疲弊しない自動化のルールを、実例を交えて解説します。

本セミナーは、参加費無料・事前申込制で、Zoomによるオンライン開催となります。クリニックの理事長・院長・事務長・運営御担当者様の皆さまはぜひ奮ってご参加ください。

セミナー概要

医療法人元気会について

ウェビナー内容（一部）- 診察率・継続率は、現場努力ではなく「導線設計」で再現できる- 既存患者を離脱させない「LINE完結」の選定理由- 現場が崩れない「予約・問診・決済」の自動化ルール- 診察件数5倍を実現した運用の実態とAI活用こんな方におすすめ- オンライン診療を導入したが、活用しきれていない医療機関- 初診で終わらず、継続につながる診療モデルを作りたい方- 自由診療・オンライン診療の収益性を高めたい方- 広告・集患を診療成果につなげたい医療機関経営者・責任者セミナーお申し込みはこちら :https://march-cos.com/seminar/20260416/- セミナータイトル：「既存患者を無理なくオンラインへ：スタッフの負担なく診療導線を“単発→継続”に変える設計を公開」- 開催日：2026年5月21日（木）19:00～20:00 (予定)- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20260521/- 主催：株式会社Wrusty

「患者様の声」に耳を傾け、幅広い診療科と専門医をそろえ、看護師をはじめとする医療スタッフたちのチームワークにより、どんな患者様にも高度な医療で対応できるよう、総合診療科、外科、泌尿器科、美容皮膚科など数多くの診療科を増設してきました。

また、365日無休の外来診療、無料送迎、24時間体制の在宅医療など、患者様にとって便利で利用しやすいサービスや体制も整えていきました。

医療と介護の一体化をめざし、「あなたのもとへ、必ず医療をとどける。」を実現させます。

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ”

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co