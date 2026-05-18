キック塾（岐阜県）が、酸素カプセル（オキシリウム）を導入！（2026/5）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349603/images/bodyimage1】
【お店の紹介と地域性やお客様層についてお聞かせください】
岐阜県各務原市で唯一の本格派「キックボクシング＆ムエタイジム キック塾」です。
代表トレーナーはNESTA-PFT（全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会）の資格を保有しており、解剖学に基づいたトレーニング指導と栄養管理を行っています。
会員様は20代～50代のビジネスパーソンや主婦層が中心で、「ただ痩せるだけでなく、動けるカッコいい身体を作りたい」という意識の高い方が多く通われています。
【お店にとっての酸素カプセルの魅力とは？】
「トレーニング（鍛える）」だけでなく、「リカバリー（回復）」までをワンストップで提供できる点です。
激しい練習の後に酸素カプセルに入ることで、翌日に疲れを残さない「攻めの休息」が可能になります。
近隣の24時間ジムにはない「身体のケア」という付加価値を提供できることが、当ジムにとっての最大の魅力であり、競合との差別化ポイントです。
【導入の目的や購入の決め手となったポイントを教えてください】
最大の決め手は「1.3気圧のハイスペック」と「専用クーラー（エアコン）完備」であることです。
夏場の練習後でも快適に利用できる点は譲れませんでした。
また、実は当初、安価な中古品の導入を検討していましたが、担当営業の方に相談した際、古い機械のリスクや安全性を親身にアドバイスいただきました。
その誠実な対応に信頼感を持ち、「この会社なら間違いない」と確信して、安心して使える新品の導入を決断しました。
【酸素カプセルの効果・体感について、具体的な例があればお聞かせ下さい】
設置直後、私自身も試しましたが、入ってすぐに頭がクリアになる感覚がありました。
1.3気圧の高加圧により、短時間でも熟睡でき、出た後の身体の軽さは驚くほどです。
会員様からも「練習後の筋肉痛が軽い」「夜ぐっすり眠れた」という声を期待しています。
特にハードなトレーニングをする選手や、デスクワークで目の疲れがある会員様に推奨していきたいです。
【今後、カプセルの導入を検討されている方に一言いただけますか】
「安物買いの銭失い」にならないよう、最初から信頼できるメーカーの新品を選ぶことを強くお勧めします。
特に事業用としてお客様に乗っていただく以上、安全性と「エアコン等の快適装備」は必須です。
神戸メディケアさんのOXYRIUMはデザインも洗練されており、ジムのブランド価値を上げてくれる一台だと思います。
【キック塾 × 酸素カプセル 特別プラン】
NESTAトレーナーによる「キックボクシング体験（45分）」と「酸素カプセル（30分）」をセットにした、極上の『運動＆回復プラン』をご用意しております。
運動不足の方も、まずは身体を整える感覚で、お気軽に体験しに来てください。
【キック塾】
店名 キック塾
所在地 〒509-0144 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町2-251
電話番号 058-385-1161
ホームページ https://www.kickjuku.com/
【酸素カプセル OXYRIUM の特徴】
詳細ページ→https://biomag2008.org/product/oxyrium.html
・最高気圧1.3気圧まで加圧可能なハードカプセルタイプの酸素カプセルです。
・限界加圧を超えた高圧化/減圧テストを1200時間繰り返し合格した安全性です。
・オールアルミ一体化により従来品より耐久性・静音性に優れ、つなぎ目（ボルト留め）が無い為、
歪み/ねじれ音/キシミ音やエア漏れの心配がありません。
・静音性を徹底追及し40dBを実現させました。
・ランニングコストは1時間約6円の消費電力370Wです。
※新電力料金：単価22円/1kwh（税込）として計算
・優れた安全対策セーフティ設計です。
新開発ドアクローズセンサー
手動式強制排気弁（内外）
気圧上昇防止機能
気圧過昇リリーフバルブ
強制遮断装置
上記のように従来品から進化したスペックに共感を頂いており
病院・整骨院・鍼灸院・スポーツ選手と 幅広く導入していただいております。
※酸素カプセルOXYRIUMは健康機器です。医療機器では有りません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349603/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社神戸メディケア
【お店の紹介と地域性やお客様層についてお聞かせください】
岐阜県各務原市で唯一の本格派「キックボクシング＆ムエタイジム キック塾」です。
代表トレーナーはNESTA-PFT（全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会）の資格を保有しており、解剖学に基づいたトレーニング指導と栄養管理を行っています。
会員様は20代～50代のビジネスパーソンや主婦層が中心で、「ただ痩せるだけでなく、動けるカッコいい身体を作りたい」という意識の高い方が多く通われています。
【お店にとっての酸素カプセルの魅力とは？】
「トレーニング（鍛える）」だけでなく、「リカバリー（回復）」までをワンストップで提供できる点です。
激しい練習の後に酸素カプセルに入ることで、翌日に疲れを残さない「攻めの休息」が可能になります。
近隣の24時間ジムにはない「身体のケア」という付加価値を提供できることが、当ジムにとっての最大の魅力であり、競合との差別化ポイントです。
【導入の目的や購入の決め手となったポイントを教えてください】
最大の決め手は「1.3気圧のハイスペック」と「専用クーラー（エアコン）完備」であることです。
夏場の練習後でも快適に利用できる点は譲れませんでした。
また、実は当初、安価な中古品の導入を検討していましたが、担当営業の方に相談した際、古い機械のリスクや安全性を親身にアドバイスいただきました。
その誠実な対応に信頼感を持ち、「この会社なら間違いない」と確信して、安心して使える新品の導入を決断しました。
【酸素カプセルの効果・体感について、具体的な例があればお聞かせ下さい】
設置直後、私自身も試しましたが、入ってすぐに頭がクリアになる感覚がありました。
1.3気圧の高加圧により、短時間でも熟睡でき、出た後の身体の軽さは驚くほどです。
会員様からも「練習後の筋肉痛が軽い」「夜ぐっすり眠れた」という声を期待しています。
特にハードなトレーニングをする選手や、デスクワークで目の疲れがある会員様に推奨していきたいです。
【今後、カプセルの導入を検討されている方に一言いただけますか】
「安物買いの銭失い」にならないよう、最初から信頼できるメーカーの新品を選ぶことを強くお勧めします。
特に事業用としてお客様に乗っていただく以上、安全性と「エアコン等の快適装備」は必須です。
神戸メディケアさんのOXYRIUMはデザインも洗練されており、ジムのブランド価値を上げてくれる一台だと思います。
【キック塾 × 酸素カプセル 特別プラン】
NESTAトレーナーによる「キックボクシング体験（45分）」と「酸素カプセル（30分）」をセットにした、極上の『運動＆回復プラン』をご用意しております。
運動不足の方も、まずは身体を整える感覚で、お気軽に体験しに来てください。
【キック塾】
店名 キック塾
所在地 〒509-0144 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町2-251
電話番号 058-385-1161
ホームページ https://www.kickjuku.com/
【酸素カプセル OXYRIUM の特徴】
詳細ページ→https://biomag2008.org/product/oxyrium.html
・最高気圧1.3気圧まで加圧可能なハードカプセルタイプの酸素カプセルです。
・限界加圧を超えた高圧化/減圧テストを1200時間繰り返し合格した安全性です。
・オールアルミ一体化により従来品より耐久性・静音性に優れ、つなぎ目（ボルト留め）が無い為、
歪み/ねじれ音/キシミ音やエア漏れの心配がありません。
・静音性を徹底追及し40dBを実現させました。
・ランニングコストは1時間約6円の消費電力370Wです。
※新電力料金：単価22円/1kwh（税込）として計算
・優れた安全対策セーフティ設計です。
新開発ドアクローズセンサー
手動式強制排気弁（内外）
気圧上昇防止機能
気圧過昇リリーフバルブ
強制遮断装置
上記のように従来品から進化したスペックに共感を頂いており
病院・整骨院・鍼灸院・スポーツ選手と 幅広く導入していただいております。
※酸素カプセルOXYRIUMは健康機器です。医療機器では有りません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349603/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社神戸メディケア
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