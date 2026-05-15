温度計測用熱電対市場規模推移：2026年2581百万米ドルから2032年3187百万米ドルへ拡大
温度計測用熱電対とは
温度計測用熱電対は、異なる2種類の金属線を接合し、その温度差によって発生する熱起電力を利用して温度を測定する温度センサーである。代表的なType K、J、T、Rなどは、測定レンジや耐環境性能に応じて使い分けられており、炉設備、ガスタービン、エンジン、高温製造ラインなどで不可欠な存在となっている。
近年の温度計測用熱電対市場では、単なる温度監視だけではなく、IoT対応型のスマートセンシング機能を搭載した製品需要が急速に増加している。特に半導体工場では、リアルタイムデータ収集と異常検知を組み合わせた高度温度管理システムへの統合需要が強まっている。
また、EV用バッテリー製造ラインでは、熱暴走防止の観点から高精度温度制御の重要性が高まっており、応答速度と耐久性を両立した温度計測用熱電対の採用が進んでいる。
現在の市場では、温度計測用熱電対、産業自動化、高温プロセス制御、スマートセンサー、精密温度管理が主要キーワードとなっている。特に半導体、冶金、石油化学、航空宇宙分野における高精度温度監視需要が、世界市場の成長を支える中核要因となっている。
2025年の世界販売数量は約2,055万8,000本、平均販売価格は1本当たり121.2米ドルで推移している。さらに近6か月では、AIサーバー向け半導体設備や新エネルギー関連工場への設備投資増加を背景に、高耐熱・高速応答型の温度計測用熱電対への引き合いが拡大している。
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図. 温度計測用熱電対の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「温度計測用熱電対―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、温度計測用熱電対の世界市場は、2025年に2492百万米ドルと推定され、2026年には2581百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には3187百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長を支える主要要因
温度計測用熱電対市場の成長を支える最大の要因は、世界的な産業自動化とスマートマニュファクチャリング投資の加速である。製鉄、石油化学、発電設備では、エネルギー効率改善と排出削減を目的とした精密温度制御ニーズが拡大している。
さらに、近6か月ではアジア太平洋地域を中心に大型半導体工場や電池工場の新設が相次ぎ、高性能温度計測用熱電対への需要が増加している。特に中国、韓国、日本では、産業ロボットや自動化装置向け需要が市場拡大を牽引している。
航空宇宙分野でも、高温耐久性能を持つR型・S型熱電対の需要が堅調である。航空エンジン試験設備では2,000℃近い高温環境に対応可能な高級熱電対の採用が進み、高付加価値市場として注目されている。
技術課題とサプライチェーンリスク
一方で、温度計測用熱電対市場には複数の課題も存在する。特に白金やロジウムなど貴金属価格の高騰は、R型・B型など高性能熱電対の製造コストを押し上げている。2025年前半には一部貴金属価格が前年比15％以上上昇し、利益率圧迫要因となった。
また、温度計測用熱電対は用途ごとの仕様差異が大きく、市場の細分化が進んでいる。半導体用途では微小温度変化への高感度対応が必要である一方、冶金用途では耐腐食性や長寿命性能が重視される。そのためメーカーには高度な材料技術とカスタマイズ対応能力が求められている。
温度計測用熱電対は、異なる2種類の金属線を接合し、その温度差によって発生する熱起電力を利用して温度を測定する温度センサーである。代表的なType K、J、T、Rなどは、測定レンジや耐環境性能に応じて使い分けられており、炉設備、ガスタービン、エンジン、高温製造ラインなどで不可欠な存在となっている。
近年の温度計測用熱電対市場では、単なる温度監視だけではなく、IoT対応型のスマートセンシング機能を搭載した製品需要が急速に増加している。特に半導体工場では、リアルタイムデータ収集と異常検知を組み合わせた高度温度管理システムへの統合需要が強まっている。
また、EV用バッテリー製造ラインでは、熱暴走防止の観点から高精度温度制御の重要性が高まっており、応答速度と耐久性を両立した温度計測用熱電対の採用が進んでいる。
現在の市場では、温度計測用熱電対、産業自動化、高温プロセス制御、スマートセンサー、精密温度管理が主要キーワードとなっている。特に半導体、冶金、石油化学、航空宇宙分野における高精度温度監視需要が、世界市場の成長を支える中核要因となっている。
2025年の世界販売数量は約2,055万8,000本、平均販売価格は1本当たり121.2米ドルで推移している。さらに近6か月では、AIサーバー向け半導体設備や新エネルギー関連工場への設備投資増加を背景に、高耐熱・高速応答型の温度計測用熱電対への引き合いが拡大している。
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図. 温度計測用熱電対の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「温度計測用熱電対―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、温度計測用熱電対の世界市場は、2025年に2492百万米ドルと推定され、2026年には2581百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%で推移し、2032年には3187百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長を支える主要要因
温度計測用熱電対市場の成長を支える最大の要因は、世界的な産業自動化とスマートマニュファクチャリング投資の加速である。製鉄、石油化学、発電設備では、エネルギー効率改善と排出削減を目的とした精密温度制御ニーズが拡大している。
さらに、近6か月ではアジア太平洋地域を中心に大型半導体工場や電池工場の新設が相次ぎ、高性能温度計測用熱電対への需要が増加している。特に中国、韓国、日本では、産業ロボットや自動化装置向け需要が市場拡大を牽引している。
航空宇宙分野でも、高温耐久性能を持つR型・S型熱電対の需要が堅調である。航空エンジン試験設備では2,000℃近い高温環境に対応可能な高級熱電対の採用が進み、高付加価値市場として注目されている。
技術課題とサプライチェーンリスク
一方で、温度計測用熱電対市場には複数の課題も存在する。特に白金やロジウムなど貴金属価格の高騰は、R型・B型など高性能熱電対の製造コストを押し上げている。2025年前半には一部貴金属価格が前年比15％以上上昇し、利益率圧迫要因となった。
また、温度計測用熱電対は用途ごとの仕様差異が大きく、市場の細分化が進んでいる。半導体用途では微小温度変化への高感度対応が必要である一方、冶金用途では耐腐食性や長寿命性能が重視される。そのためメーカーには高度な材料技術とカスタマイズ対応能力が求められている。