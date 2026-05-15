消費者による食品・食材評価制度『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【九州地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349276/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
商品名：長期樫樽貯蔵コーン焼酎 本格焼酎 金銀財宝
会社名：株式会社財宝
商品概要：厳選したとうもろこしと、とうもろこし麹を使用し、じっくりと樫樽の中で3年以上寝かせることで、まろやかな口当たりと深いコクを引き出し、芳醇な香りと輝きを帯びた原酒が生まれました。この原酒を天然アルカリ温泉水「財寶温泉」で割水することで、特有のまろやかさと軽快なのど越しを持つ本格焼酎に仕上げました。
住 所：鹿児島県鹿屋市新栄町35-7
問合せ：0994-41-1111
https://www.zaiho.jp/
内容量：1本（1.8L）
販売価格：2本セット 6,680円（税込）／4本セット 11,200円（税込）／6本セット 16,140円（税込）
■評価されたポイント■
・とうもろこしが原料の焼酎は珍しく、ニュース性の高い商品
・まろやかな口当たり、軽快な喉ごしで後味もとても良い
・すっきりとした香りと長期貯蔵による深いコクが感じられる
・金銀財宝という名称は縁起が良く、贈答や記念品に適している
・開発ストーリーが現実的であり、商品としての必然性がある
・プレミアム性を持ちながらも、継続購入可能な価格帯である
・既存の焼酎カテゴリーに新たなブランド構築が成されている
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
グランプリ 受賞
商品名：長期樫樽貯蔵コーン焼酎 本格焼酎 金銀財宝
会社名：株式会社財宝
商品概要：厳選したとうもろこしと、とうもろこし麹を使用し、じっくりと樫樽の中で3年以上寝かせることで、まろやかな口当たりと深いコクを引き出し、芳醇な香りと輝きを帯びた原酒が生まれました。この原酒を天然アルカリ温泉水「財寶温泉」で割水することで、特有のまろやかさと軽快なのど越しを持つ本格焼酎に仕上げました。
住 所：鹿児島県鹿屋市新栄町35-7
問合せ：0994-41-1111
https://www.zaiho.jp/
内容量：1本（1.8L）
販売価格：2本セット 6,680円（税込）／4本セット 11,200円（税込）／6本セット 16,140円（税込）
■評価されたポイント■
・とうもろこしが原料の焼酎は珍しく、ニュース性の高い商品
・まろやかな口当たり、軽快な喉ごしで後味もとても良い
・すっきりとした香りと長期貯蔵による深いコクが感じられる
・金銀財宝という名称は縁起が良く、贈答や記念品に適している
・開発ストーリーが現実的であり、商品としての必然性がある
・プレミアム性を持ちながらも、継続購入可能な価格帯である
・既存の焼酎カテゴリーに新たなブランド構築が成されている
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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