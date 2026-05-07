韓国のトレンド素材を使った「美色韓茶」セブン-イレブン限定で新発売！

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、新商品「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」「同〈あずきブレンドティー〉」を全国の「セブン-イレブン」限定で５月１２日（火）から発売します。新発売を記念し、ガールズグループBABYMONSTERのASAさんを起用し、ＳＮＳでも話題の小さい体を大きく使ってキレキレに踊る３人のキッズダンサー（本ＣＭでは「ベイビーダンサー」として出演）が共演するＷＥＢ-ＣＭ「ケンチャナ！ベイビー」篇を公開します。

近年、韓国では健康と美味しさを両立する「ヘルシープレジャー」がトレンドになっており、伝統素材を生かしたお茶市場が拡大しています。そのような韓国の文化に着目し、韓国の伝統美容素材を取り入れた本商品を開発しました。「美色韓茶」は、韓国で昔から親しまれ、現在もトレンドとして若い女性を中心に人気のある素材からヒントを得て、「ざくろ」と「あずき」をベースに、美味しく飲みやすい味わいにブレンドしています。「あなたの日々が美しく色づきますように」という思いを込め、毎日の生活に寄り添う新しいお茶として、飲むたびに前向きな気持ちになれる存在を目指していきます。

〈新商品「美色韓茶」について〉

●中味の特長

・美色韓茶〈あずきブレンドティー〉

浅煎り小豆による、茹で小豆のような香りと自然な甘みを生かしながら、深煎り小豆をブレンドすることで焙煎の香ばしさを加え、後口まで心地よく楽しめる味わいに仕上げました。あずき本来の香りを残しつつ、日常的にすっきり飲みやすい、ポリフェノールを配合したノンカフェインのお茶です。

・美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉

ざくろの爽やかな酸味ですっきりとした飲み口で、日常的においしく楽しめる味わいです。赤ブドウやルイボスなど、ざくろと共通の香気成分を持つ素材をペアリングすることで、香りの広がりと奥行きのある味わいを実現させました。ポリフェノール配合・ノンカフェインのフルーツティーです。

●パッケージの特長

韓国でトレンドとなっているコスメなどのパッケージを参考にし、手に取るだけで前向きになれるような２トーンカラーが印象的なデザインに仕上げました。デザインの要素をできる限り削りつつも、「ざくろ」と「あずき」の味わいがしっかり伝わるように仕上げています。裏面には今回の商品コンセプトである「あなたの日々が美しく色づきますように」というメッセージを記載し、美色韓茶の世界観も併せて楽しんでいただきたいという思いを込めました。

〈ＷＥＢ-ＣＭについて〉

■ＣＭストーリー

本ＣＭは、韓国語で「大丈夫」という意味の「ケンチャナ」をキーワードに、失敗しても「ケンチャナ！」と前向きに自分を励ましながら、ポジティブな気持ちで日々を過ごしてほしいというメッセージが込められています。

ＣＭは、ASAさんがスタジオで練習するベイビーダンサーたちを温かく見守るシーンから始まります。ダンスの途中で転んでしまったベイビーダンサーを心配そうに見つめるASAさん。しかし、その子がすぐに立ち上がり、再び元気に踊り出す姿を見て、ほっと安心した表情で応援します。その後、「美色韓茶」を飲んで笑顔になるASAさん。ラストでは、キレのあるダンスを披露するベイビーダンサーたちと一緒に、ASAさんも軽やかなステップを披露します。

小さな体でキレのあるダンスを披露するベイビーダンサーたちとASAさんの共演、そしてカリスマ性あふれるASAさんの表情管理にも、ぜひご注目ください。

■撮影エピソード

撮影現場では、シーンに合わせてさまざまな表情を見せるASAさんに、思わずスタッフから「可愛い！」と声が漏れる場面もあるなど、さすがの表情管理を披露。憧れのASAさんを前に緊張した様子のベイビーダンサーたちに対しても、「ケンチャナ！」と優しく声をかけるなど、現場を温かく包み込む姿が印象的でした。ベイビーダンサーたちともコミュニケーションを取りながら、和やかな雰囲気で撮影が進みました。

■ＷＥＢ-ＣＭ概要

・タイトル：「ケンチャナ！ベイビー」篇（１５秒）

・出演者：ASA（BABYMONSTER）

・公開日：２０２６年５月１２日（火）７：００

・公開ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=CkEogoeeTMU

■フォロー＆リポストキャンペーンについて

新発売を記念して、サントリー公式Ｘアカウント（@suntory）をフォローし、対象となる投稿をリポストした人の中から、抽選で１００名様に「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」「美色韓茶〈あずきブレンドティー〉」の２本セットが当たるキャンペーンを実施します。

▼応募期間：２０２６年５月１２日（火）１０：００～２０２６年５月１９日（火）２３：５９

▼賞品：「美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉」「美色韓茶〈あずきブレンドティー〉」の２本セット

▼応募方法：

１.サントリー公式Ｘアカウント（@suntory）をフォローしてください。

２.キャンペーン対象Ｘ投稿をリポストしてください。

※応募締め切り後、当選者のみ、当選通知のＤＭが届きます。

■出演者プロフィール

ASA（アサ）

(C)YG ENTERTAINMENT

２００６年４月１７日生まれ。多国籍ガールズグループBABYMONSTERの日本出身メンバー。ダンスとラップを得意とし、パフォーマンス力の高さでカリスマ性を発揮。作詞・作曲も手がけるなど音楽的才能も持ち合わせる。

BABYMONSTERはYG ENTERTAINMENT所属のガールズグループで、韓国、タイ、日本など多国籍のメンバーが、ボーカル・ラップ・パフォーマンス・ビジュアルの面で圧倒的な実力を誇る“モンスター新人”として、世界中の音楽ファンに鮮烈な印象を残した。

２０２４年４月、ミニアルバム［BABYMONS7ER］で正式にデビューし、このアルバムはガールズグループのデビューアルバムとして初動１位を記録。タイトル曲'SHEESH'はSpotify Daily Top Songs Globalチャートに７１日連続チャートイン、Billboard Global 200に１４週間連続チャートイン、Billboard Globalには１８週連続チャートインするなど輝かしい記録を打ち立てた。

ちなみ／いと／にこ（ベイビーダンサー）

幼児生ながら高いダンススキルと表現力を持つ、赤ちゃんダンサー。「かわいらしさ」と「プロ顔負けの実力」のギャップが魅力となり、日本を中心に話題沸騰中。大阪吹田にあるDANCE STUDIO BOWを拠点としainatty academy生として活動中です。

■構成・振付師プロフィール

RENAN

ダンサー／振付師。高校卒業後、単身で韓国へ渡りダンスパフォーマンスを学ぶ。

韓国最大級の授賞式「Choreo Award」では、最優秀振付大賞、最優秀女性振付大賞を受賞し、史上初となる二冠を達成。この２～３年の間だけでも、aespa、TWICE、G-DRAGON、SEULGI（Red Velvet）、INI、STAYC、Red Velvet、ME:I、Kep1er、XGといった国内外のトップアーティストの振付を次々と手がける。さらにアメリカ大手メディアBillboard主催プロジェクトの振付や、ＭＬＢ開幕式での振付にも参加するなど、その活躍はエンターテインメントシーンの最前線へと広がり続けている。独自の音楽解釈、構成力、そしてアーティストの魅力を最大限に輝かせる表現力で、今もっとも注目される振付師のひとり。

■ベイビーダンサー ダンスディレクタープロフィール

ainatty

子供達のプロデュースに長け、育成・指導したダンサーと共に数々の実績を残し、高い評価を得ている。自身が手掛ける振付動画は各種ＳＮＳで話題を集め、多くの支持を獲得。現役プロダンサーとしても活動し、ＭＶ出演やアーティストのバックダンサーとして幅広く活躍。world of dance日本代表として世界大会出場経験を持つ、実力派ダンサー。

〈商品情報〉

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

美色韓茶〈ざくろフルーツティー〉

美色韓茶〈あずきブレンドティー〉

５００mlペットボトル・２００円・２４本・５月１２日（火）

▼発売地域 全国のセブン-イレブン

※一部、取り扱いのない店舗がございます。

▼「美色韓茶」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/bishokukancha/

以上