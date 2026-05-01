イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」から「C72」のホワイトペーパーを公開

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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348440/images/bodyimage1】

株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアを象徴するロードバイク COLNAGO（コルナゴ）のラインアップの頂点に位置づけられる「C72」のホワイトペーパーを公開いたします。

非常に貴重な資料となりますので、ぜひご覧ください。

▼詳細はコルナゴ公式サイトにて公開中です。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/976/

配信元企業：株式会社アキボウ
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