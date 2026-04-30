あわら市は写真家 tomosaki さんとともに、四季の魅力を連載でお届けしています。Vol.10 は“冬の祭りと祈り”。艶やかに舞う芸妓の姿、雪に包まれた神社と赤提灯の灯り、青空に伸びる梯子の上の勇姿、燃え上がる左義長の炎、そして真っ白な公園で弾む子どもたちの笑顔――厳しい寒さのなかに息づく、あわらの力強さとあたたかさを切り取りました。

祈り、受け継ぎ、楽しむ。

冬の行事は、まちの心をひとつにします。



新春舞踊













どんど焼き





出初式





湯巡 権三





クレヨンランドかなづ













芦湯（足湯）



◆ 写真家 tomosaki プロフィール

・福井県出身｜フリーランスフォトグラファー

・2020年 活動開始。SNS総フォロワー70万人超

・2025年4月 あわら市クリエイティブアドバイザー就任

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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