原宿発ストリートPUNKブランド「HYPERCORE」とTAMAGO Switchがコラボレーション。新作ボードゲーム『HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉』発売
原宿発ストリートPUNKブランド「HYPERCORE」とTAMAGO Switchがコラボレーション。
新作ボードゲーム『HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉』を2026年4月29日(水)発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348006/images/bodyimage1】
ボードゲームブランド「TAMAGO Switch」（株式会社CUCURI）は、東京・原宿発のストリートPUNKブランド HYPERCORE とのコラボレーションにより、新作ボードゲーム HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉 を、2026年4月29日(水)に発売いたします。
本商品は、HYPERCOREの人気デザイン〈ハートを返してよ〉をコンセプトに、HYPERCOREによるパンキッシュな描き下ろしキャラクターと、TAMAGO Switchによる読み合い・駆け引き・逆転要素のあるゲーム性を掛け合わせた、コラボレーションならではのカードゲームです。
販売は、HYPERCORE原宿店 およびHYPERCORE公式オンラインストアにて行います。
あわせて、同コンセプトのTシャツ（税込6,600円）も同時発売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348006/images/bodyimage2】
原宿カルチャーとアナログゲームが交差する、コラボレーションプロジェクト『HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉』は、“成功の快感。奪われる恐怖。奪い返す興奮。” をテーマにした、2～4人用のハート奪還バトルカードゲームです。
プレイヤーは、ディザイアに奪われた“ハート”を取り戻すため、仲間とつなげながら列を完成させ、合言葉 「ハートを返してよ！」 でハートの解放を狙います。
しかし、あと一手で救えるその瞬間、他プレイヤーによる “横取死神” が発動。さらに、万能カード “彩色招猫” による大逆転も起こりうるため、最後まで気が抜けないスリリングな展開が楽しめます。
読み合い、駆け引き、裏切り、そして一瞬の逆転。
短時間で何度も遊びたくなる、HYPERCOREの世界観を体感できるアグレッシブなカードゲームに仕上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348006/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348006/images/bodyimage4】
【商品概要】
商品名：HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉
発売日：2026年4月29日(水)
価格：税込3,300円
プレイ人数：2～4人
対象年齢：8歳以上
プレイ時間：10分～
内容物：全36枚＋遊び方説明書1枚
ディザイアカード：5枚
キャラクターカード：20枚
（孤悪ちゃん／SICKS BEAR／ディザイア／おこげ／SKULLBERRY）
彩色招猫カード：4枚
横取死神カード：7枚
【ストーリー】
かつてこの街は TOKYO HEAVEN と呼ばれていた--
しかし、人々の欲望から生まれた新種ウィルス“ディザイア”により、世界は再び TOKYO HELL へ。
ハートを奪われ、闇に包まれていく街。
この危機に立ち上がったのは、原宿ブランド HYPERCORE。
奪われたハートを取り戻し、愛と希望に満ちたTOKYO HEAVENを取り返せ。
合言葉は、
〈ハートを返してよ！〉
【HYPERCORE / Hisacy コメント】
クリエイター仲間のタマゴスイッチからカードゲームコラボのお誘いを受け、のりのりで作らせていただきました！
ハイパーコアの人気デザイン〈ハートを返してよ〉がコンセプト。
ハイパーコアによるパンキッシュな描き下ろしキャラクターとタマゴスイッチのゲーム性を組み合わせた、コラボならではのカードゲームが誕生しました！
【HYPERCOREについて】
HYPERCORE は、2010年にイラストデザイナー Hisacy が立ち上げた、東京・原宿発のストリートPUNKブランドです。
これまで20カ国以上のジャパンカルチャーコンベンションでポップアップストアやファッションショーを展開し、国内外のファンから支持を獲得。
2018年には Billie Eilish がステージ衣装として着用したことでも話題となりました。
原宿から世界へ、ジャパンカルチャーを発信するデザイナーブランドとして活動を続けています。
【販売情報】
《販売店舗》
HYPERCORE原宿店
《オンライン販売》
HYPERCORE公式オンラインストア
https://hypercore.theshop.jp/
《同時発売商品》
HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉：税込3,300円
HYPERCORE〈ハートを返してよ〉Tシャツ：税込6,600円
《モデル》
ICHI
ALM（シュレーディンガーの犬）
【TAMAGO Switchについて】
TAMAGO Switch（株式会社CUCURI）は、
“無限に生まれるアイデアのタマゴを、手に取れる遊びへスイッチする” をコンセプトに、
ボードゲーム・カードゲームの企画制作を行うブランドです。
「遊ぶ」を通じて、人と人がつながる体験を届けています。
【会社概要】
会社名：株式会社CUCURI
ブランド名：TAMAGO Switch
URL：https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）
担当：佐倉 美咲
E-mail：tamago@cucuri.co.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/TAMAGO_Switch_
配信元企業：株式会社CUCURI
新作ボードゲーム『HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉』を2026年4月29日(水)発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348006/images/bodyimage1】
ボードゲームブランド「TAMAGO Switch」（株式会社CUCURI）は、東京・原宿発のストリートPUNKブランド HYPERCORE とのコラボレーションにより、新作ボードゲーム HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉 を、2026年4月29日(水)に発売いたします。
本商品は、HYPERCOREの人気デザイン〈ハートを返してよ〉をコンセプトに、HYPERCOREによるパンキッシュな描き下ろしキャラクターと、TAMAGO Switchによる読み合い・駆け引き・逆転要素のあるゲーム性を掛け合わせた、コラボレーションならではのカードゲームです。
販売は、HYPERCORE原宿店 およびHYPERCORE公式オンラインストアにて行います。
あわせて、同コンセプトのTシャツ（税込6,600円）も同時発売予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348006/images/bodyimage2】
原宿カルチャーとアナログゲームが交差する、コラボレーションプロジェクト『HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉』は、“成功の快感。奪われる恐怖。奪い返す興奮。” をテーマにした、2～4人用のハート奪還バトルカードゲームです。
プレイヤーは、ディザイアに奪われた“ハート”を取り戻すため、仲間とつなげながら列を完成させ、合言葉 「ハートを返してよ！」 でハートの解放を狙います。
しかし、あと一手で救えるその瞬間、他プレイヤーによる “横取死神” が発動。さらに、万能カード “彩色招猫” による大逆転も起こりうるため、最後まで気が抜けないスリリングな展開が楽しめます。
読み合い、駆け引き、裏切り、そして一瞬の逆転。
短時間で何度も遊びたくなる、HYPERCOREの世界観を体感できるアグレッシブなカードゲームに仕上がりました。
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【商品概要】
商品名：HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉
発売日：2026年4月29日(水)
価格：税込3,300円
プレイ人数：2～4人
対象年齢：8歳以上
プレイ時間：10分～
内容物：全36枚＋遊び方説明書1枚
ディザイアカード：5枚
キャラクターカード：20枚
（孤悪ちゃん／SICKS BEAR／ディザイア／おこげ／SKULLBERRY）
彩色招猫カード：4枚
横取死神カード：7枚
かつてこの街は TOKYO HEAVEN と呼ばれていた--
しかし、人々の欲望から生まれた新種ウィルス“ディザイア”により、世界は再び TOKYO HELL へ。
ハートを奪われ、闇に包まれていく街。
この危機に立ち上がったのは、原宿ブランド HYPERCORE。
奪われたハートを取り戻し、愛と希望に満ちたTOKYO HEAVENを取り返せ。
合言葉は、
〈ハートを返してよ！〉
【HYPERCORE / Hisacy コメント】
クリエイター仲間のタマゴスイッチからカードゲームコラボのお誘いを受け、のりのりで作らせていただきました！
ハイパーコアの人気デザイン〈ハートを返してよ〉がコンセプト。
ハイパーコアによるパンキッシュな描き下ろしキャラクターとタマゴスイッチのゲーム性を組み合わせた、コラボならではのカードゲームが誕生しました！
【HYPERCOREについて】
HYPERCORE は、2010年にイラストデザイナー Hisacy が立ち上げた、東京・原宿発のストリートPUNKブランドです。
これまで20カ国以上のジャパンカルチャーコンベンションでポップアップストアやファッションショーを展開し、国内外のファンから支持を獲得。
2018年には Billie Eilish がステージ衣装として着用したことでも話題となりました。
原宿から世界へ、ジャパンカルチャーを発信するデザイナーブランドとして活動を続けています。
【販売情報】
《販売店舗》
HYPERCORE原宿店
《オンライン販売》
HYPERCORE公式オンラインストア
https://hypercore.theshop.jp/
《同時発売商品》
HYPERCORE CARD GAME〈ハートを返してよ〉：税込3,300円
HYPERCORE〈ハートを返してよ〉Tシャツ：税込6,600円
《モデル》
ICHI
ALM（シュレーディンガーの犬）
【TAMAGO Switchについて】
TAMAGO Switch（株式会社CUCURI）は、
“無限に生まれるアイデアのタマゴを、手に取れる遊びへスイッチする” をコンセプトに、
ボードゲーム・カードゲームの企画制作を行うブランドです。
「遊ぶ」を通じて、人と人がつながる体験を届けています。
【会社概要】
会社名：株式会社CUCURI
ブランド名：TAMAGO Switch
URL：https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）
担当：佐倉 美咲
E-mail：tamago@cucuri.co.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/TAMAGO_Switch_
配信元企業：株式会社CUCURI
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